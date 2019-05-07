Капитан Америка пришел на встречу одноклассников

Американский актёр Крис Эванс, который сыграл Капитана Америку в киновселенной Марвел, посетил мероприятие по случаю 20 годовщины окончания школы в родном городе Садбери, штат Массачусетс.
По словам Донны Скотт, менеджера ресторана, в котором проходила встреча выпускников, Эванс заказал в баре коктейль и веселился наравне с одноклассниками.
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На бейджике актер лаконично написал "Крис".
"Многие хотели сделать фото с Крисом. Все были приятно удивлены его приезду", - поделилась Донна.
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Незадолго до выхода последний "Мстителей" Крис Эванс сообщил, что не будет сниматься в роли Капитана Америки.
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