Капитан Америка пришел на встречу одноклассников

Крис Эванс отпраздновал годовщину окончания школы. Фото: hype.ru

Американский актёр Крис Эванс, который сыграл Капитана Америку в киновселенной Марвел, посетил мероприятие по случаю 20 годовщины окончания школы в родном городе Садбери, штат Массачусетс.

По словам Донны Скотт, менеджера ресторана, в котором проходила встреча выпускников, Эванс заказал в баре коктейль и веселился наравне с одноклассниками.

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На бейджике актер лаконично написал "Крис".

"Многие хотели сделать фото с Крисом. Все были приятно удивлены его приезду", - поделилась Донна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chris Evans (@teamcevans) 6 Май 2019 в 11:34 PDT

Незадолго до выхода последний "Мстителей" Крис Эванс сообщил, что не будет сниматься в роли Капитана Америки.