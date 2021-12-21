Каннибализм, каминг-аут и сексуальное насилие: в какие скандалы попадали звезды в 2021-м

Американского актера Криса Нота, известного по роли Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", обвинили в сексуальном насилии. Женщины, которые не знают друг друга, и для которых подобрали псевдонимы Зои и Лили, рассказали, что кинозвезда изнасиловал их. Первый случай якобы произошел в Лос-Анджелесе в 2004 году, а второй - в Нью-Йорке в 2015-м.

После обнародования сенсационных заявлений Нот официально отметил, что секс происходил по взаимному согласию.

Несколько часов спустя отказалась от сотрудничества с актером компания велотренажеров Peloton. Из соцсетей изъяли вирусный рекламный ролик с Мистером Бигом (Нотом). Режиссером рекламы стал канадский актер Райан Рейнольдс, также удаливший видео в Twitter. Агентство The A3 Artists тоже решило расторгнуть контракт с Нотом после обвинений в изнасилованиях.

Gazeta.ua подготовила, в какие громкие скандалы попадали звезды в 2021 году.

Автор: коллаж Gazeta.ua Актеров Владимира Талашко и Криса Нота обвинили в сексуальном насилии, а блогеры Александра и Игорь Пустовиты устроили скандальный развод

В начале года голливудского актера Арми Хаммера обвинили в каннибализме. В сети слили его переписку с женщинами. Мужчина писал, что хочет "выпить кровь" и "съесть их". Впоследствии бывшая актера модель Пейдж Лоренце заявила, что Хаммер вырезал первую букву своего имени на ее лобке ножом. А потом хвастался этим своим друзьям.

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После признания Лоренце еще одна экс-любимая актера Кортни Вучекович заявила, что тот имеет каннибалистические наклонности. По словам женщины, он говорил, что хочет сломать ей ребра, поджарить их на огне и съесть.

Хаммер после обвинений сказал, что пока делает паузу в съемках, потому что теперь не может оставить детей на длительное время. А в июне актер отправился в реабилитационный центр, чтобы преодолеть зависимость от наркотиков, алкоголя и секса.

Актер Андрей Фединчик летом устроил драку в столице. Скандальное видео выложили в сеть. Ночью в Подольском районе Киева он ехал зигзагами на электросамокате по дороге. Возмущенные водители начали ему сигналить. На это Андрей отреагировал агрессивно - подбежал к одной из машин и начал вытаскивать водителя через окно. В ответ тот брызнул ему в лицо газовым баллончиком. Дальше Фединчик с голым торсом начал провоцировать потасовку. Актер ударил мужчину, но его быстро успокоили.

На следующий день артист принес извинения за устроенную им драку на дороге. Он признал свое поведение неадекватным и объяснил все непростым этапом в жизни.

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Фото: instagram.com/armiehammer

В июле на сцене Atlas Weekend Константин Бочаров, также известный как Melovin, заявил, что он бисексуален. Совершил камингаут во время выступления. Артист слился в страстных поцелуях с женщиной и мужчиной. Затем развернул флаг ЛГБТ. Телеканал M1 вырезал этот момент из трансляции и не загружал его на YouTube.

Melovin возмутился таким решением. Впоследствии генеральный директор музыкального канала Сергей Перцев ответил, что дело не в цензуре. Момент вырезали из прямого эфира из-за того, что Бочаров якобы не предупредил о своем камингауте.

В начале августа студентки обвинили в сексуальных домогательствах актера и преподавателя университета имени Карпенко-Карого Владимира Талашко. Кинозвезда якобы приглашал их домой, предлагал выпить алкоголя, а затем "фотографировал голыми, заводил в спальню и склонял к интиму". В частности, об этом рассказывали телеведущая Янина Соколова и актриса Анастасия Вергелес.

Талашко также обвинила в изнасиловании Мария Смирнова-Матрос. По ее словам, инцидент произошел 14 лет назад, когда ей было еще 17. Актер был другом семьи, поэтому женщина решила не рассказывать родителям, считая, что ей не поверят.

Сам же актер в комментариях изданиям отрицал заявления. В настоящее время идет следствие. В ноябре Талашко написал заявление на увольнение по собственному желанию.

В сентябре блогерские супруги Александра и Игорь Пустовиты ошарашили новостью. Пара объявила о разводе. Впоследствии эксы начали давать скандальные интервью и поливать грязью друг друга в сети. В частности, Саша Бо, как подписана в соцсетях, заявила, что со стороны мужчины часто испытывала психологическое давление, слышала унижение, а еще Игорь "желал сдохнуть от рака желудка" ей.

Пустовит в ответ рассказал, что экс-возлюбленная часто унижала его и говорила, что у него "маленький член". Он поделился, что не желал ей заболеть онкологией.

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Супруги официально развелись 20 декабря. Теперь у обоих блогеров есть другие партнеры.

Пользователи сети требуют запретить интервью американского актера Уилла Смита и супруги Джады Пинкетт-Смит. Под петицией с названием "Прекратите брать интервью у Уилла и Джады Смит" собрали более 21 тыс. подписей. Ранее кинозвезда делился откровенными подробностями сексуальной жизни и брака, рекламируя собственную книгу мемуаров. Один из комментаторов под петицией упомянул рассказ Смита о том, как он справился с изменой первой девушки. Тогда актер признался, что занимался сексом настолько часто, что у него "это буквально вызывало тошноту, а иногда даже рвоту".