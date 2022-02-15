Канье Уэст разорвал отношения с поклонницей Кардашьян: "Она не могла этого сделать"

 
Ексклюзивы
1/5
Паника не поможет. Как сохранять спокойствие и преодолевать тревогу
Паника не поможет. Как сохранять спокойствие и преодолевать тревогу
Просмотров: 279
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Просмотров: 1179
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
3 Просмотров: 6534
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Просмотров: 11187
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Просмотров: 1350
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
Просмотров: 2142
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
4 Просмотров: 4878
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Просмотров: 4932
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
1 Просмотров: 1485
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
Просмотров: 14022
Фото
Все фото
5
5
5
5
5
Экс-министр Дубилет женился во второй раз: кадры с его избранницей
Экс-министр Дубилет женился во второй раз: кадры с его избранницей
Канье Уэст разорвал отношения с поклонницей Кардашьян: &quot;Она не могла этого сделать&quot;
Канье Уэст разорвал отношения с поклонницей Кардашьян: "Она не могла этого сделать"
&quot;Хочется плакать&quot; - звезда &quot;Холостяка&quot; Рамина поправилась во время похудения
"Хочется плакать" - звезда "Холостяка" Рамина поправилась во время похудения
&quot;Полгода не хожу на работу&quot; - Эллерт признался, как переживает разрыв с Мишиной и на чем зарабатывает деньги
"Полгода не хожу на работу" - Эллерт признался, как переживает разрыв с Мишиной и на чем зарабатывает деньги
Наоми Кэмпбелл впервые показала дочь: &quot;Это лучшее, что я когда-нибудь делала&quot;
Наоми Кэмпбелл впервые показала дочь: "Это лучшее, что я когда-нибудь делала"
Видео
Все видео
Верка Сердючка впервые за 20 лет выпустила песню на украинском
Верка Сердючка впервые за 20 лет выпустила песню на украинском
Танцевала вокруг пилона в гей-клубе: Адель показала, как отпраздновала триумф на Brit Awards
Танцевала вокруг пилона в гей-клубе: Адель показала, как отпраздновала триумф на Brit Awards
О бывшем и историях любви: Каминская представила первый альбом
О бывшем и историях любви: Каминская представила первый альбом
"В этом и есть наша сила" - Roxolana представила сингл к нацотбору на Евровидение
"В этом и есть наша сила" - Roxolana представила сингл к нацотбору на Евровидение
В бикини и с цветком в волосах: Федишин похвасталась желанным отдыхом на Мальдивах
В бикини и с цветком в волосах: Федишин похвасталась желанным отдыхом на Мальдивах
Интервью
1/5
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 1683
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
3 Просмотров: 3276
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1827
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3204
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1341
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 567
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
вторник, 15 февраля 2022 12:34

Канье Уэст разорвал отношения с поклонницей Кардашьян: "Она не могла этого сделать"
5

  Комментировать

Американский рэпер Канье Уэст, который в конце октября 2021 официально сменил имя на Йе, и актриса Джулия Фокс больше не вместе.

Пара разорвала отношения накануне Дня влюбленных. Инициатором разрыва стала Фокс, пишет Page Six.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Полгода не хожу на работу" - Эллерт признался, как переживает разрыв с Мишиной и на чем зарабатывает деньги

Канье Вест и Джулия Фокс разорвали отношения
Фото: Кевин Лейва для издания Interview Magazine
Канье Вест и Джулия Фокс разорвали отношения
Канье Вест и Джулия Фокс разорвали отношения
Канье Вест и Джулия Фокс разорвали отношения
Канье Вест и Джулия Фокс разорвали отношения

Однако ранее СМИ писали о том, что причиной разрыва стало расстояние. Источники сообщали, что поклонница бывшей Уэста - американской светской львицы Ким Кардашьян - "в первую очередь мать".

"Ее семья и работа в Нью-Йорке. Уэст хотел, чтобы она переехала в Лос-Анджелес, но она не могла этого сделать", - отметил инсайдер изданию E! News.

В начале января американский рэпер 44-летний Канье Уэст подтвердил новые отношения. Экс-муж светской львицы Ким Кардашьян теперь встречается с американской актрисой 31-летней Джулией Фокс. Об их романе до сих пор только сплетничали. Но пара решила больше не скрывать отношения и снялась в романтической фотосессии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Канье Уэст разорвал отношения с поклонницей Кардашьян: "Она не могла этого сделать"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

Беглец из Москвы издал первую украинскую книгу

Самое читаемое
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
7
 1 Просмотров: 51162
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
 Просмотров: 13537
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам Просмотров: 11727
&quot;Не впускайте их назад&quot; - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
12
 Просмотров: 11187
Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины
Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины 1 Просмотров: 9585
Знаменитости
Экс-министр Дубилет женился во второй раз: кадры с его избранницей
Экс-министр Дубилет женился во второй раз: кадры с его избранницей
5
 Просмотров: 1080
"Хочется плакать" - звезда "Холостяка" Рамина поправилась во время похудения
"Хочется плакать" - звезда "Холостяка" Рамина поправилась во время похудения
5
 Просмотров: 567
"Полгода не хожу на работу" - Эллерт признался, как переживает разрыв с Мишиной и на чем зарабатывает деньги
"Полгода не хожу на работу" - Эллерт признался, как переживает разрыв с Мишиной и на чем зарабатывает деньги
5
 Просмотров: 963
Наоми Кэмпбелл впервые показала дочь: "Это лучшее, что я когда-нибудь делала"
Наоми Кэмпбелл впервые показала дочь: "Это лучшее, что я когда-нибудь делала"
5
 Просмотров: 810
В облегающем костюме: "Мисс Украина-Вселенная" очаровала пользователей кадрами с тренировки
В облегающем костюме: "Мисс Украина-Вселенная" очаровала пользователей кадрами с тренировки
5
 Просмотров: 1530
Больше всего комментируют
17
Украина может отказаться от НАТО - Пристайко
8
Экс-президент Польши хочет немедленно ехать в Киев защищать Украину
4
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
4
"Иначе выводы будут серьезные" - Зеленский дал Ахметову и Пинчуку сутки на возвращение
3
Alina Pash резко отреагировала на вопрос о поездке в Крым: "Это бесит"
Голосов: 34
Голосование Кого считаете самой милой парой украинского шоу-бизнеса?
  • Надя Дорофеева и Владимир Дантес
  • Настя Каменских и Потап
  • Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов
  • Владимир и Кристина Остапчуки
  • Дмитрий Монатик и Ирина Демичева
  • Ольга Сумская и Виталий Борисюк
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть