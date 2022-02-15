Канье Уэст разорвал отношения с поклонницей Кардашьян: "Она не могла этого сделать"

Американский рэпер Канье Уэст, который в конце октября 2021 официально сменил имя на Йе, и актриса Джулия Фокс больше не вместе.

Пара разорвала отношения накануне Дня влюбленных. Инициатором разрыва стала Фокс, пишет Page Six.

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Фото: Кевин Лейва для издания Interview Magazine

Однако ранее СМИ писали о том, что причиной разрыва стало расстояние. Источники сообщали, что поклонница бывшей Уэста - американской светской львицы Ким Кардашьян - "в первую очередь мать".

"Ее семья и работа в Нью-Йорке. Уэст хотел, чтобы она переехала в Лос-Анджелес, но она не могла этого сделать", - отметил инсайдер изданию E! News.

В начале января американский рэпер 44-летний Канье Уэст подтвердил новые отношения. Экс-муж светской львицы Ким Кардашьян теперь встречается с американской актрисой 31-летней Джулией Фокс. Об их романе до сих пор только сплетничали. Но пара решила больше не скрывать отношения и снялась в романтической фотосессии.