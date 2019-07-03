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среда, 03 июля 2019 08:22

Канделаки похвасталась пышными формами фото
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Известная российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки поделилась с поклонниками откровенными снимками.

Звезда опубликовала фото на своей странице в Instagram. На них она позировала в красном комбинезоне с очень глубоким декольте, - пишет Обозреватель.

Автор: Инстаграм
  Тина Канделаки
Тина Канделаки
Автор: Инстаграм
  Тина Канделаки
Тина Канделаки
Автор: Инстаграм
  Тина Канделаки
Тина Канделаки
Автор: Инстаграм
  Тина Канделаки
Тина Канделаки

Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали Канделаки комплиментами.

"Даже девушкам трудно не реагировать,Тина огонь", "Очень сексуальная", "Совсем не пошло", "Красавица", — прокомментировали люди.

Автор: Инстаграм
  Тина Канделаки
Тина Канделаки
Автор: Инстаграм
  Тина Канделаки
Тина Канделаки
Автор: Инстаграм
  Тина Канделаки
Тина Канделаки
Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап) впервые прокомментировал слухи о беременности жены Насти Каменских.Мужчина дал интервью ведущей Кати Осадчей на телепередачи "Светская жизнь".
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Дата
03
июля

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