Канделаки похвасталась пышными формами фото

Известная российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки поделилась с поклонниками откровенными снимками.

Звезда опубликовала фото на своей странице в Instagram. На них она позировала в красном комбинезоне с очень глубоким декольте, - пишет Обозреватель.

Автор: Инстаграм Тина Канделаки

Автор: Инстаграм Тина Канделаки

Автор: Инстаграм Тина Канделаки

Автор: Инстаграм Тина Канделаки

Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали Канделаки комплиментами.

"Даже девушкам трудно не реагировать,Тина огонь", "Очень сексуальная", "Совсем не пошло", "Красавица", — прокомментировали люди.

Автор: Инстаграм Тина Канделаки

Автор: Инстаграм Тина Канделаки

Автор: Инстаграм Тина Канделаки

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