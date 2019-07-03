Канделаки похвасталась пышными формами фото

Известная российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки поделилась с поклонниками откровенными снимками.
Звезда опубликовала фото на своей странице в Instagram. На них она позировала в красном комбинезоне с очень глубоким декольте, - пишет Обозреватель.
Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали Канделаки комплиментами.
"Даже девушкам трудно не реагировать,Тина огонь", "Очень сексуальная", "Совсем не пошло", "Красавица", — прокомментировали люди.
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