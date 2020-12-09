Канадская модель с необычной внешностью позировала топлесс

Канадская модель и активистка 26-летняя Винни Харлоу захватила сеть соблазнительными фотографиями.

Харлоу стала популярной и востребованной моделью благодаря пигментации кожи - витилиго. Звезда опубликовала фото в Instagram.

Фотомодель позировала только в черных колготках, пикантно прикрывая руками обнаженную грудь. Для фотосессии женщину ярко накрасили и надели парик с объемными локонами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ангел" Victoria's Secret подчеркнула фигуру кружевным нижним бельем

Фото: instagram.com/winnieharlow

Модель 25-летняя Винни Харлоу, которая стала знаменитой благодаря пигментации кожи - витилиго, поделилась с поклонниками откровенными снимками. На фото, опубликованных в Instagram, девушка позировала со своим парнем - баскетболистом Кайлом Кузма.