Канадская модель с необычной внешностью позировала топлесс

Канадская модель и активистка 26-летняя Винни Харлоу захватила сеть соблазнительными фотографиями.
Харлоу стала популярной и востребованной моделью благодаря пигментации кожи - витилиго. Звезда опубликовала фото в Instagram.
Фотомодель позировала только в черных колготках, пикантно прикрывая руками обнаженную грудь. Для фотосессии женщину ярко накрасили и надели парик с объемными локонами.
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Модель 25-летняя Винни Харлоу, которая стала знаменитой благодаря пигментации кожи - витилиго, поделилась с поклонниками откровенными снимками. На фото, опубликованных в Instagram, девушка позировала со своим парнем - баскетболистом Кайлом Кузма.
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