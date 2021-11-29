Каминская озадачила фанов очередными нежностями с бывшим

Певица Слава Каминская в очередной раз интригует фанатов совместными фото с экс-любимым - пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Они вместе посетили церемонию награждения ресторанной премии.

Бывшие супруги нежно обнимались на камеру. Романтические фото экс-участница "НеАнгелов" опубликовала в Instagram.

"Кто не работает, тот ест. Но не сегодня. Премию получают именно те, кто хорошо работает. А я продолжаю есть после отпуска", – написала Каминская под снимком.

Фото: instagram.com/babaslavka

В комментариях пользователи сети понадеялись, что звездная пара снова будет вместе:

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"Как бы хотелось узнать, что вы снова вместе", "Красивые как ни крути", "Гармоничная пара", "Какая красота. Оба такие красивые. Дети красивые у вас", "Самая красивая пара шоу-бизнеса".

Певица Слава Каминская была замужем дважды. В 2012 году вышла замуж за киевского бизнесмена Евгения, но через год пара объявила о разводе. В 2014-м Слава вступила в брак с пластическим хирургом Эдгаром Каминским и взяла его фамилию. У них родились сын Леонард и дочь Лаура. В 2019 году супруги развелись.