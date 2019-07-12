Каменских и Потап зачаровали сеть совместным фото в постели

Потап и Настя поделились совместным селфи. Фото: www.unian.net

Украинская певица Настя Каменских и продюсер Алексей Потапенко (Потап) очаровали сеть совместными фото в постели.

Милые снимки женатая пара опубликовала в Instagram.

На фото ярко накрашенная и с укладкой Настя смотрит в сторону Потапа, глаза которого направлены в камеру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тесноватый топ: у Каменских на сцене показалась грудь

"Когда она на меня так смотрит, я готов отдать все на свете, достать любую звезду, переплыть темный и глубокий океан", - подписал фото Потап.

Каменских поделилась почти таким же снимком с мужем, только теперь Потап пристально смотрел на нее.

"Когда он на меня так смотрит, я готова бежать за ним на край света, осуществить любую его мечту и крепко обнимать", - призналась Каменских.

Пользователи пришли в восторг от совместных селфи влюбленных

"Боже мой, это так мило", "смотрит, как кот на сметану", "красивая пара", "надеемся, что это действительно любовь, а не очередной пиар".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 11 Июл 2019 в 11:35 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 11 Июл 2019 в 11:35 PDT

Недавно певица Настя Каменских порадовала поклонников новым соблазнительным фото в купальнике.