Каменских и Потап зачаровали сеть совместным фото в постели

Украинская певица Настя Каменских и продюсер Алексей Потапенко (Потап) очаровали сеть совместными фото в постели.
Милые снимки женатая пара опубликовала в Instagram.
На фото ярко накрашенная и с укладкой Настя смотрит в сторону Потапа, глаза которого направлены в камеру.
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"Когда она на меня так смотрит, я готов отдать все на свете, достать любую звезду, переплыть темный и глубокий океан", - подписал фото Потап.
Каменских поделилась почти таким же снимком с мужем, только теперь Потап пристально смотрел на нее.
"Когда он на меня так смотрит, я готова бежать за ним на край света, осуществить любую его мечту и крепко обнимать", - призналась Каменских.
Пользователи пришли в восторг от совместных селфи влюбленных
"Боже мой, это так мило", "смотрит, как кот на сметану", "красивая пара", "надеемся, что это действительно любовь, а не очередной пиар".
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Недавно певица Настя Каменских порадовала поклонников новым соблазнительным фото в купальнике.
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