Камбербэтч назвал себя нулевым пациентом с коронавирусом

Бенедикт Камбербэтч заявил, что он мог быть нулевым пациентом с Covid-19. Фото: Britannica

Британский актер Бенедикт Камбербэтч дал интервью изданию Entertainment Weekly. Признался, что долгое время волновался из-за того, что считал себя нулевым пациентом с Covid-19 и привез болезнь в США.

По словам Камбербэтча, он снимался в картине "Мавританець", в столице ЮАР Кейптауне, когда начал ужасно чувствовать себя и понял, что заболел, поскольку между сценами его постоянно тошнило. Сейчас артист уверен, что это был Covid-19.

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"Я заболел, а потом вся эта ситуация с Covid-19 внезапно распространилась до Нового года. И тогда я подумал: "Боже, неужели я был нулевым пациентом?". Я сильно болел, и это была пневмония ", - рассказывает актер.

"Мавританець" уже доступен для просмотра на сервисе Amazon. Фильм основан на автобиографической книге "Дневник Гуантанамо". Сюжет вращается вокруг мавританца Мохаммеда Ульд Слахи. Он провел в тюрьме 14 лет по подозрению в преступлении, которого он не совершал. Это история борьбы личности и системы, которая не готова даже допустить мысль о том, что где-то ошиблась.