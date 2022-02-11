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пятница, 11 февраля 2022 15:50

Камалия оскандалилась: ее обвиняют в невыплате гонораров
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Певицу Камалию обвинили в невыплате гонораров.

Стилистка София Невидомая заявила, что должна была получить от Камалии $600, однако осталась ни с чем. Об этом дизайнер рассказала в Instagram.

"У меня были подписанные 1000 долларов, я приехала с этими деньгами, отдаю их и мне говорят: "Соня, это твои 100 долларов за работу. Все остальное тебе должен отдать другой парень". А этот парень вообще не знал об этом. Никто со мной не связывался. Когда я с ним связалась, он сказал: "Мне дали всего 200". И сейчас меня просто игнорируют и не отвечают", – заявила Невидомая.

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Певицу Камалию обвинили в невыплате гонораров
Фото: instagram.com/neveedomaya
Переписка стилистки с режиссерами и продюсерами Камалии
Переписка стилистки с режиссерами и продюсерами Камалии
Камалия с семьей
Певица Камалия попала в скандал

Женщина пишет, что прибегает к огласке, потому что ей нужны средства. У нее долги и нужно платить за квартиру в Киеве. Стилистка публикует личную переписку с Камалией, ее менеджерами и режиссером.

В то же время исполнительница никак не комментирует скандал.

Исполнительнице 44-летней Камалии, настоящее имя Наталья Захур, справиться с хозяйством помогают несколько работников. Она вместе с мужем-миллиардером 66-летним Мохаммадом Захуром воспитывает дочерей-близняшек - Мирабеллу и Арабеллу. Звезда также назвала причины, почему может уволить помощников.

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11
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