"Какое пренебрежение" - Аlyona Аlyona позировала голышом с флагом Украины

Аlyona Аlyona поразила обнаженным фото. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona продолжает удивлять фанатов, представляя новый альбом "Галас". Его релиз состоится сегодня, 8 апреля.

На этот раз певица повторила образ американской звезды Lizzo. На снимке Алена позирует обнаженной, прикрываясь флагом Украины.

"Когда начинают измерять объемы патриотизма - я слышу шум. А как вы считаете, что делает украинца патриотом?" - подписала фотографию в Instagram реперка.

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Реакция фанатов была разной. Кто-то увлекся такой смелостью женщины, кто-то наоборот осудил за использованием украинской символики в таком контексте:

"Однозначно не прикрывание государственным символом обнаженного тела", "Ну точно ни первое, ни второе фото патриотизма никому не добавляют, скорее это оскорбляет достоинство народа", "Какое пренебрежение флага. Разочарование", "Я не могу, какая красавица", "Мега крутая. Вот она Украина со всей широтой души. Вот кого надо брать на проект "Холостячка".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Альона (@alyona.alyona.official)

Рэп-исполнительница 29-летняя Alyona Alyona удивила поклонников пикантной фотографией. Артистка спародировала американскую певицу Бейонсе. На фото, опубликованном в Instagram, звезда предстала в черных мини-шортах, майке и рубашке. Чтобы дополнить образ, обула босоножки на каблуках и надела солнцезащитные очки. Волосы собрала в высокий пучок.