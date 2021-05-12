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среда, 12 мая 2021 19:05

Какими блюдами удивляет семью стронгмен Вирастюк

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Какими блюдами удивляет семью стронгмен Вирастюк
На обед обладатель титула "Самый сильный человек планеты" готовит стейки из курицы или супы. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Спортсмен Василий Вирастюк рассказал, что любит готовить завтраки, а семью балует вкусными обедами. Для него единственным правилом является то, что в холодильнике всегда должно быть мясо.

"Неудобно себя чувствую, если днем ​​не съем хоть один кусок мяса. Завтрак у меня должен быть полезным и питательным. Обычно варю овсянку на воде и добавляю к ней тунец", - поделился Вирастюк за кулисами Improv Live Show, которое показывает "Новый канал".

На обед обладатель титула "Самый сильный человек планеты" готовит стейки из курицы или супы.

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"Недавно порадовал свою семью фаршированной грудинкой. Очень хвалили и съели всю. А еще обожаю готовить шакшуку. Блюдо быстро готовится, а какая вкусная. На сковороде жарите несколько кусков мяса, которое вам по вкусу. Затем добавляете любимые овощи. В конце вбиваете яйца, но чтобы желток остался целым. И готовите их всмятку. Перед подачей посыпают зеленью", - рассказал стронгмен.

2-кратный обладатель титула "Самый сильный человек планеты" Василий Вирастюк рассказал, как встречает утро, чтобы целый день быть заряженным на позитив. Он отметил, что до завтрака выполняет зарядку.

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