Какая глупость - Усик открестился от фильма Марченко

Александр Усик заверил, что не принимал участия в фильме Оксаны Маченко. Фото: file.liga.net

Украинский боксер Александр Усик не снимался в фильме "Паломница" украинской телеведущей Оксаны Марченко.

"Это просто какая-то глупость вышла. Видео было записано год или больше назад. Мне просто предложили поговорить с Оксаной, потому что она снимала фильм о лавре", - говорит Александр Усик.

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По словам боксера, он отказывался говорить с Марченко, но монахи его уговорили.

"Они сказали, что лучше меня никто не расскажет о Киево-Печерской лавре. И я согласился. А получилось, что они сделали какое-то кино. Я понимаю, что именно это является информационной войной. Я уже устал молчать, когда люди так поступают. Но ничего, я помолился и поблагодарил Бога за то, что у меня все хорошо. А обман других людей будет на их совести", - отметил боксер.

Украинский боксер Александр Усик попал в базу "Миротворца" за участие в российском фильме. Боксер спокойно отреагировал на такое решение.