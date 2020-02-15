Как закончился второй полуфинал Нацотбора "Евровидения": все финалисты

В Дворце культуры КПИ прошел второй полуфинал украинского национального отбора на международный музыкальный конкурс "Евровидение 2020".
Первые три места заняли Tvorchi с композицией Bonfire (16 баллов), Khayat с песней Call For Love (14 баллов) и David Axelrod с песней Horizon (11 баллов).
Судьи самые высокие балы дали Tvorchi (восемь баллов) и Khayat (семь баллов).
Телезрители определили, что лучшими исполнителями были Tvorchi (восемь баллов) и Khayat (семь баллов).
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Из первого полуфинала в финал нацотбора прошли Kruть (с композицией "99"), Go-A ("Соловей") и Jerry Heil (Vegan).
Представителя Украины назовут 22 февраля.
Конкурс "Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая.
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