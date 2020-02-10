Как прошел 4-й эфир "Голоса страны-2020"

Вчера, 9 февраля, состоялся 4 эфир вокального шоу "Голос страны" 2020 года.

Тренеры продолжили выбирать участников в команды на этапе выбора вслепую. Первый участник Максим Гара назвал Тину Кароль идеалом женщины. Пришел на "Голос страны" ради нее. Его мечта осуществилась - певица стала его наставником в проекте. Другая певица, 24-летняя Ася Хорошун, работает уборщицей в цирке. Мечтала попробовать силы в "Голосе страны".

"Для того, чтобы заниматься музыкой, нужны деньги, поэтому я работаю на многих работах, и одна из них - уборщица в цирке. Я помогаю следить за животными, кормить их и убирать их клетки. Впоследствии я поняла, что современный цирк - он может и должна быть без животных. Я пишу свои песни. У меня есть мой голос и моя маленькая мечта, чувствую, что на "Голосе страны" моя звезда может засиять", - сказала Хорошун.

Для проекту девушка выбрала песню группы t.A.T.u. "Нас не догонят". Исполнительница сумела развернуть кресла всех тренеров.

"У тебя уникальный тембр. Надо очень осторожно к нему подойти и сделать из этого конфетку - это смогу сделать я, точно, ты, наверное, пишешь песни? Я это чувствую и у тебя есть хит, поверь мне, ты - звезда. Я хочу тебя в свою команду", - сказала Тина Кароль.

Ася Хорошун выбрала команду MONATIKа.

На сцену "Голоса страны" также вышел участник шоу "Танцы со звездами" Владимир Остапчук. Он зачитал рэп и "потролив" членов жюри. Он развернул к себе судейские кресла.

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В 3-м этапе приняло участие 14 претендентов, 10 из них прошли в шоу. Тина Кароль пополнила команду 5 участниками, команда Dan Balan пополнилась одной участницей, как и команда Потапа и Насти Каменских. В Monatika - 3 новых конкурсантки.

Прошел четвертый этап слепых прослушиваний вокального шоу "Голос країни 10". Звездных тренеров – Тину Кароль, Потапа, Настю Каменских, Dan Balan и MONATIK – ждал сюрприз. Среди участников слепых прослушиваний они увидели телеведущего и шоумена Владимира Остапчука.