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пятница, 29 ноября 2019 22:34

Как голливудские звезды отметили День благодарения
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Голливудские звезды также празднуют День благодарения
Фото: Instagram
Американская актриса колумбийского происхождения София Вергара
Голливудские звезды также празднуют День благодарения
Голливудские звезды также празднуют День благодарения
Голливудские звезды также празднуют День благодарения

Каждого четвертого четверга ноября американцы празднуют День благодарения. Голливудские звезды также устраивают богатые ужины, приглашая знаменитых друзей или собираясь в кругу семьи.

Певица 50-летняя Дженнифер Лопес запостила в Instagram фотографии на кухне вместе с женихом Алексом Родригесом и его дочерьми Наташей и Эллой. На двух фото также изображен сын Лопес 11-летний Максимилиан.

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Мэрайя Кэри провела праздничный ужин в кругу детей и друзей. Для вечера знаменитость выбрала яркое золотистое платье с откровенным декольте, которое подчеркнуло пышный бюст Кэри.

Автор: Instagram
  Певица Мерая Кєри
Певица Мерая Кєри

Актриса 47-летняя София Вергара устроила изысканный ужин в теме "золото". Буквально каждый элемент декора был золотистого цвета. На звезде была блестящая юбка в пайетках с черным корсетом. Изысканное платье одели даже на домашнего любимца.

Автор: Instagram
  Американская актриса колумбийского происхождения София Вергара
Американская актриса колумбийского происхождения София Вергара

Американская модель и актриса 44-летняя Ева Лонгория побывала на ежегодном мероприятии Global Gift Foundation в Мехико. Знаменитость порадовала поклонников потрясающим выходом.

The Sun
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