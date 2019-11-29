Как голливудские звезды отметили День благодарения

Каждого четвертого четверга ноября американцы празднуют День благодарения. Голливудские звезды также устраивают богатые ужины, приглашая знаменитых друзей или собираясь в кругу семьи.
Певица 50-летняя Дженнифер Лопес запостила в Instagram фотографии на кухне вместе с женихом Алексом Родригесом и его дочерьми Наташей и Эллой. На двух фото также изображен сын Лопес 11-летний Максимилиан.
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Мэрайя Кэри провела праздничный ужин в кругу детей и друзей. Для вечера знаменитость выбрала яркое золотистое платье с откровенным декольте, которое подчеркнуло пышный бюст Кэри.
Актриса 47-летняя София Вергара устроила изысканный ужин в теме "золото". Буквально каждый элемент декора был золотистого цвета. На звезде была блестящая юбка в пайетках с черным корсетом. Изысканное платье одели даже на домашнего любимца.
Американская модель и актриса 44-летняя Ева Лонгория побывала на ежегодном мероприятии Global Gift Foundation в Мехико. Знаменитость порадовала поклонников потрясающим выходом.
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