Кайли Дженнер объявила о разрыве с отцом своего ребенка и закрутила новый роман

Кайден Дженнер подозревают в романе с рэпером Дрейком. Фото: 24smi.org

Американская блогера Кайли Дженнер заподозрили в романе с рэпером Дрейком. Самая молодая миллиардерша все чаще наведывается к его имения.

В начале октября звезда официально подтвердила разрыв с рэпером Трэвисом Скоттом. Хотя пара призналась, что пока хотят просто взять паузу и живут отдельно, сообщает US Weekly.

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Знаменитости не комментируют слухов о возможном романе. Инсайдеры из близкого окружения говорят, что Хэллоуин они праздновали вместе, а миллиардерша стала приглашенной гостьей на дне рождении рэпера.

"Дрейку всегда нравилась Кайли, и это взаимно. Они сейчас много времени проводят вместе и видятся чаще, чем это было раньше, ведь фактически Кайли сейчас свободна, а они живут по соседству", - рассказал инсайдер.

Симпатию Дрейк начал проявлять только после того, как Кайли объявила о разрыве со своим мужем и отцом ее дочери Сторми - Трэвисом Скоттом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie ♥️ (@kyliejenner) 12 Авг 2019 в 3:48 PDT

"Дружба Кайли и Дрейка в последнее время приобрела романтический характер. По его вечеринке по случаю Хэллоуина они были очень нежны друг с другом и постоянно обменивались взглядами. Они давно знали друг друга и очень долго были друзьями, но между ними всегда была искра. Это сложная ситуация , как и в Кайли с Трэвисом сейчас", - добавил инсайдер.

После рождения дочери пара хотела пожениться. По словам инсайдера, влюбленные разошлись, потому что имели определенные проблемы с доверием к друг другу.