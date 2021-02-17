"Кадры из французского кино". Ведущая появилась в чувственном образе в фотосессии

Телеведущая Валентина Хамайко снялась в фотосессии для фотоальбома "Аркур. Натхнення", автором которого является Ростислав Рипка. Артбук создан во французском стиле harcourt.

Черно-белые фотографии Хамайко впервые показали во время прямого эфира утреннего шоу "Сніданок. Вихідний" в День влюбленных.

Фото: предоставлено пресс-службой канала "1+1"

"Это как кадры из французского кино, где переплетено абсолютно все: нежность, хрупкость и даже любви. Съемки действительно напоминали какое-то ретро кино. Немного непривычно, потому что параллельно работали и видеокамеры, и фотоаппараты. Ничего подобного у меня до этого не было. И образы были достаточно нетрадиционные, как для меня", - отметила ведущая.

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Рипка в фотокниге передал образ современной женщины-хранительницы. Хамайко на одной из фотографий появилась в платье итальянского бренда, которое расшито бисером. Образ дополнила длинными серьгами. На другом фото - в пиджаке светлого цвета, который подчеркивает фигуру ведущей.

Ведущие ТСН Алла Мазур, Соломия Витвицкая, Лидия Таран, Наталья Мосейчук и Маричка Падалко приняли участие в фотосессии, которая была выполнена во французском стиле аркур. Снимки вошли в фотоальбом "Аркур. Натхнення" фотографа Ростислава Рипки. Этот альбом посвящен женской красоте. Рипка задумал его к 15-летию своей творческой деятельности.