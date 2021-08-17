Известного музыканта и Нобелевского лауреата Боба Дилана обвиняют в изнасиловании ребенка

Боба Дилана обвиняют в изнасиловании. Фото: Stars

Известного американского музыканта Боба Дилана обвинили в употреблении наркотиков и изнасиловании 12-летней девочки.

Речь идет об инциденте, который произошел в 1965 году в отеле Chelsea Hotel. Бобу Дилану тогда было 20 лет, сообщает NBC News.

Иск против музыканта был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк.

Согласно данным из суда, в мае 1965 года Дилан подружился с девочкой, чтобы установить с ней "эмоциональную связь и снизить ее запреты с целью сексуального насилия".

В иске не предоставлены доказательства, однако указано, что девочка страдала депрессией, тревогой и другими последствиями жестокого обращения.

Представитель Боба Дилана заявил, что "утверждение 56-летней давности не соответствует действительности и будет энергично защищено".

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Дилан получил Нобелевскую премию по литературе 2016-го года "за создание нового поэтического представления в большой американской песенной традиции". Его бабка и дед по отцовской линии, Зигман и Анна Циммерман, эмигрировали из Одессы в Соединенные Штаты в связи с еврейскими погромами 1905 года.