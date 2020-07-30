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четверг, 30 июля 2020 13:59

Известная супермодель беременна в третий раз

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Канадская модель Коко Роша беременна третьим ребенком. Об этом 31-летняя Роша рассказала сначала изданию People, а затем опубликовала фото, на котором хорошо видно округлый живот, в своем Instagram.

Автор: Instagram
  Коко с мужем, фотографом Джеймсом Конран, воспитывают двоих детей: 5-летнюю Айон и 2-летнего Ивера.
Коко с мужем, фотографом Джеймсом Конран, воспитывают двоих детей: 5-летнюю Айон и 2-летнего Ивера.

"Как вы можете себе представить, это была сюрреалистическая беременность в эти сумасшедшие времена. Я благодарна и счастлива, что окружена своей семьей - все мы здоровы и счастливы, с нетерпением ждем возможности встретить еще одну девочку в нашей семье через чуть больше 4 месяцев" - написала модель.

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Коко с мужем, фотографом Джеймсом Конраном, воспитывает двоих детей - 5-летнюю Айон и 2-летнего Ивера.

Австралийская супермодель, известная как экс-ангел Victoria's Secret, Миранда Керр обнародовала снимки совместной фотосессии со своим мужем-миллиардером. Он известный американский предприниматель, соучредитель Snapchat Эван Шпигель.

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