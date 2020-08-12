Израильская модель поразила сексуальным и откровенным образом

Фото: instagram.com/barrefaeli

Известная манекенщица Бар Рафаэли опубликовала соблазнительные фотографии в своем Instagram.

На одной из фотографий 35-летняя Рафаэли позирует в красном бюстгальтере и кожаной юбке, щеголяя стройной и сексуальной фигурой.

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Звездная мама 3 детей сейчас в декретном отпуске. Ее младшему сыну Дэвиду еще нет и года. В своем блоге модель написала, что скучает по фотосессиями.

Провокационная модель Деми Роуз поделилась новым пикантным снимком с отдыха на испанской Ибице. На фотографии звезда позирует в стильном джинсовом комбинезоне с рисунками, под которым на ней нет ни топа, ни бюстгальтера. Обнаженную пышную грудь Деми едва прикрывает комбинезон.