"Изнасиловали и оставили умирать" - актриса Деми Ловато рассказала о жизненных драмы

Автор: instagram.com/ddlovato Актриса Деми Ловато рассказала об изнасиловании

Американская актриса и певица Деми Ловато рассказала о жизненных драмах в своем автобиографическом фильме "Деми Ловато: Танцы с дьяволом", пишет The Guardian.

В подростковом возрасте Ловато стала жертвой изнасилования. Ей было 15 лет и тогда она была девственницей.

"Я потеряла девственность через изнасилование. Впервые у меня не было романтики", - призналась актриса.

Деми рассказала, что такое сделал с ней ее парень. Она призналась об этом взрослым, но парень не получил никакого наказания. Девушке было очень трудно пережить эту травму.

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Второй раз ее изнасиловали в 18 лет. Тогда Ловато употребляла наркотики и над ней поиздевался поставщик этих веществ.

"У меня просто произошло передозировки. Моим состоянию воспользовались. Когда меня нашли, я была голой. Меня оставили умирать после того, как изнасиловали. Когда я проснулась, они спросили, был ли у нас секс по взаимному согласию. Перед глазами был момент, когда этот человек сидел на мне, и я сказала "да". Только через месяц после передозировки я поняла, что была не в состоянии принимать добровольное решение ", - сказала Деми.

Деми Ловато впервые появилась на телевидении в качестве актрисы в сериале "Барни и друзья". Получила известность благодаря роли Митча Торрес в фильме компании "Дисней" "Рок в летнем лагере" и "Рок в летнем лагере 2". В 2018 году попала в больницу из-за передозировки героином.