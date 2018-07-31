Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак

Фото: Yana Belyaeva

В сети появилась информация о том, что муж скандальной украинской певицы Ани Лорак изменяет ей с молодой киевлянкой.

"Муж Лорак Мурат Налчаджиоглу был пойман в столичном клубе Dali Park в компании брюнетки Яны Беляевой. Он весь вечер не сводил с нее глаз, страстно обнимал ее и постоянно гладил внутреннюю часть бедра", - сообщает "Обозреватель".

Ани Лорак в то время отправилась в концертный тур в Баку в Азербайджане, где выступала на фестивале "Жара".

Яна Беляева - молодая киевлянка, выпускница Академии адвокатуры Украины, а сейчас настоящая бизнесвумен. Девушка в Instagram продает одежду и обувь, а ее клиентами являются преимущественно успешные молодые люди. В свободное время Беляева много путешествует, развлекается в ночных клубах и активно кокетничает с состоятельными мужчинами. Также известно, что брюнетка - частая гостья в караоке-клубе Мурата Налчаджиоглу Dali Park, где пару и сняли на камеру посетители.

СМИ констатируют, что, вероятно, двготривалі посещение Москвы и российской публики сыграли злую шутку в личной жизни Ани Лорак.

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В соцсети Лорак опубликовала несколько фотографий, на которых изображена в компании родных на яхте в водах Днепра. "На душе светло, когда рядом родные и близкие! Люблю Киев! Люблю моих друзей!" - подписала снимки певица.