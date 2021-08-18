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среда, 18 августа 2021 21:35

Избитого танцовщика Дорофеевой показали после комы

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  Танцовщик вышел из комы. Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko
Танцовщик вышел из комы. Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

Танцовщик из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко после 15-дневной комы вышел на связь с фанами.

Артиста в больнице уже посетили его друзья. Одна из подруг парня Валентина в Instagram показала, как вид сейчас имеет Женя.

Она разместила снимок, на котором Гончаренко, коротко подстриженный, изображенный на больничной койке. На его лбу видна рана.

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На фотографии Евгений находится в окружении своих друзей. Они выразили надежду, что вскоре Женя станцует.

"Сегодня Евгений уже пробовал гулять по коридорам, даже самостоятельно спускался по ступенькам и выходил на улицу", - сообщила Валентина.

  Евгений все еще находится в больнице. Фото: instagram.com/vvvvvalentino
Евгений все еще находится в больнице. Фото: instagram.com/vvvvvalentino

16 августа танцор балета артистки Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко вышел из комы.

Танцовщик пострадал от рук работника управления госохраны 28-летнего Евгения Беспалого в Киеве, когда вступился за девушку. Подозреваемый ударил потерпевшего кулаком в голову, от которого последний упал на землю. Беспалого уволили с работы. Он находится под стражей по решению суда. Между тем семья танцовщика собирает средства на его спасение.

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