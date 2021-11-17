Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: "Смешно говорить"

Саундпродюсер Владимир Бебешко всю жизнь посвятил творчеству. Он автор десятки хитов украинских звезд. Да и сейчас продолжает работать на домашней студии, но только в свое удовольствие.

За годы работы в шоу-бизнесе Бебешко не получал государственных наград, потому его пенсия составляет 1800 грн. Этим продюсер делился в интервью программе "ЖВЛ".

"Я почетный украинский пенсионер и получаю ежемесячно 1 800 гривен пенсии. Очень доволен. Это так оценило государство мою работу", - отметил он.

Gazeta.ua рассказывает, какую пенсию получают звезды украинского шоубиза.

В июне 2018 года народный артист Украины Иво Бобул признавался, что живет в нищете. Он рассказывал, что той пенсии, которую он получает после 40 лет на сцене, хватает на оплату квартиры и заправку авто.

"Мне смешно говорить, какая у меня пенсия. Ее хватает, чтобы заплатить за квартиру и заправить 50 литров бензина в машину. Это моя пенсия за 40 с лишним лет на сцене", - говорил Бобул.

Фото: facebook.com/ivo.bobul

Поэтому певец вынужден был подрабатывать в эстрадно-цирковой академии педагогом. Также Бобулу в материальном затруднении помогали друзья, которые устраивали вечеринки и концерты, где он выступал.

Исполнительница Нина Матвиенко рассказывала, что ее звание народной артистки Украины помогает получать пенсию на 20% больше. Знаменитость ежемесячно имеет пенсию в размере 15 тыс. грн.

Эстрадный певец Павел Зибров в одном из интервью в 2018 году признавался, что с надбавками получает чуть больше 4 тыс. грн пенсии.

"У меня сейчас со всеми надбавками, – я и в Афганистане служил, участник боевых действий, 1991-1992 годы, и народный артист, и профессор, – 4 тысячи 67 гривен. Моя жена тоже вышла на пенсию. У нее 1467 грн. Это "минималка" (на 2018 год. - Gazeta.ua), хотя она проработала 30 лет в союзе предпринимателей-промышленников на серьезной работе. Но там почему-то не учли", - сказал он.

Политик, артист и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский делился, что размер его пенсии составляет 16-17 тыс. грн. Еще в июле он сообщил, что завершает карьеру в шоу-бизнесе.

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"У меня помощники получают (пенсию. - Gazeta.ua), и она "уходит" сразу. Я даже не знаю, думаю, что получаю, как народный депутат, где-то около 16-17 тысяч гривен", - рассказал певец.

28 октября в Украине празднуют День дедушек и бабушек. В этот день особое внимание уделяется старшему поколению. Отмечать такой праздник начали в 2009 году в Нидерландах. Тогда Цветочное бюро предложило выделить день, чтобы внуки дарили бабушкам и дедушкам горшки с цветами, символизирующими крепкую связь поколений: корни - это старшее поколение семьи, ростки - младшее.