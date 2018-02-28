Ирина Шейк похвасталась фигурой в шелковом белье

Модель Ирина Шейк в Instagram поделилась новыми кадрами из рекламной кампании бельевой марки Intimissimi, лицом которой она является уже несколько лет. На снимке модель запечатлена в шелковой майке и кружевных трусиках.
"Ирина, вы просто богиня!", — написали ее поклонники.
А в профиле бельевого бренда появился еще один снимок из этой фотосессии. На нем модель позирует в шелковом топе на бретельках.
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"Наша муза", — прокомментировали снимок представители бренда в соцсети.
В прошлом году Ирина Шейк родила дочь актеру Брэдли Куперу, с которым обручена.
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