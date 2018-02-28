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среда, 28 февраля 2018 22:05

Ирина Шейк похвасталась фигурой в шелковом белье

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Модель Ирина Шейк в Instagram поделилась новыми кадрами из рекламной кампании бельевой марки Intimissimi, лицом которой она является уже несколько лет. На снимке модель запечатлена в шелковой майке и кружевных трусиках.

"Ирина, вы просто богиня!", — написали ее поклонники.

А в профиле бельевого бренда появился еще один снимок из этой фотосессии. На нем модель позирует в шелковом топе на бретельках.

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"Наша муза", — прокомментировали снимок представители бренда в соцсети.

  Ирина Шейк
Ирина Шейк
  Ирина Шейк
Ирина Шейк

В прошлом году Ирина Шейк родила дочь актеру Брэдли Куперу, с которым обручена.
spletnik.ru
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