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воскресенье, 07 февраля 2021 23:46

Ирина Федишин поражает стройностью в бикини
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Ирина Федишин продемонстрировала стройную фигуру на фоне океана
Фото: Instagram.com
Ирина Федишин продемонстрировала стройную фигуру на фоне океана
Ирина Федишин продемонстрировала стройную фигуру на фоне океана
Ирина Федишин продемонстрировала стройную фигуру на фоне океана
Ирина Федишин продемонстрировала стройную фигуру на фоне океана

Певица 33-летняя Ирина Федишин отправилась вместе с семьей на отдых в Доминиканскую Республику. Яркими снимками из отпуска артистка делится на своей странице в Instagram.

На фотографиях Ирина не только позирует в разных купальниках, демонстрируя стройную фигуру, но и рассказывает о преимуществах и недостатках отдыха на этом курорте

"Обычно в этот период мы выбираем Египет, но там сейчас немного ветрено. Поэтому выбрали на этот раз Доминикану. Каково же было мое удивление, когда мы прилетели и два дня был сильный ветер и облачно. И в океане погода переменчива. Правда, на третий день распогодилось и вышло солнце, ветер утих, температура +28, океан теплый. Волн нет, ведь вдали от берега огорожено кораллами. Поэтому очень комфортно купаться с детьми. Немного есть водоросли у берега, но персонал отеля каждое утро их убирает ", - поделилась Федишин.

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Ирина Федишин замужем за певцом и телеведущим Виталием Човник. Звездные супруги воспитывает двух сыновей - Юрия и Олега.

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