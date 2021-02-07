Ирина Федишин поражает стройностью в бикини

Фото: Instagram.com

Певица 33-летняя Ирина Федишин отправилась вместе с семьей на отдых в Доминиканскую Республику. Яркими снимками из отпуска артистка делится на своей странице в Instagram.

На фотографиях Ирина не только позирует в разных купальниках, демонстрируя стройную фигуру, но и рассказывает о преимуществах и недостатках отдыха на этом курорте

"Обычно в этот период мы выбираем Египет, но там сейчас немного ветрено. Поэтому выбрали на этот раз Доминикану. Каково же было мое удивление, когда мы прилетели и два дня был сильный ветер и облачно. И в океане погода переменчива. Правда, на третий день распогодилось и вышло солнце, ветер утих, температура +28, океан теплый. Волн нет, ведь вдали от берега огорожено кораллами. Поэтому очень комфортно купаться с детьми. Немного есть водоросли у берега, но персонал отеля каждое утро их убирает ", - поделилась Федишин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дочь Моники Белуччи чувственно позировала для глянца

Ирина Федишин замужем за певцом и телеведущим Виталием Човник. Звездные супруги воспитывает двух сыновей - Юрия и Олега.