Ирина Билык в зефирном платье представила новый клип о любви

Ирина Билык представила новый клип. ФОТО: instagram.com/bilyk_iryna

Певица Ирина Билык представила видеоклип на свою песню "Я умею любить". Над работой работал клипмейкер Герман Ненов.

Певица появляется на экране в пышном розово-голубом платье. По словам Билык надевать его она сначала даже побаивалась.

"Платье - объемное, я переживала, что в нем буду похожа на большой пудинг или воздушный шар. Герман успокоил меня, пообещал замечательный результат. И не соврал - я очень нравлюсь себе в кадре", - сказала звезда.

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"Платье сохранила, планирую появиться в нем на сцене или на каком-то большом празднике. Оно с хорошей аурой! А самое классное, что на съемках практически все время подол платья за мной носили двое стилистов, и я действительно почувствовала себя маленькой девочкой, настоящей Принцессой ", - добавила исполнительница.

Певица Ирина Билык выпустила новую песню на украинском языке. Чувственная композиция называется "Не стримуй погляд". Исполнительница призналась, что трек был готов еще в июне, однако она захотела сделать сюрприз для поклонников именно сейчас.