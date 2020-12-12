Ирина Билык в зефирном платье представила новый клип о любви

 
Ексклюзивы
1/5
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 405
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 873
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 594
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4194
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4572
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1467
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 477
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3276
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1026
Фото
Все фото
5
4
5
5
5
Короткий топ едва прикрыл пышную грудь. Американская модель готовится к Рождеству
Короткий топ едва прикрыл пышную грудь. Американская модель готовится к Рождеству
Зомби-версию Анджелины Джоли посадили на 10 лет
Зомби-версию Анджелины Джоли посадили на 10 лет
Аппетитная Деми Роуз красовалась в сексуальном боди собственного бренда
Аппетитная Деми Роуз красовалась в сексуальном боди собственного бренда
Dzidzio во время юмористического шоу признался, что не ходит в оперу
Dzidzio во время юмористического шоу признался, что не ходит в оперу
Топ-модель сняла бюстгальтер для экстравагантного фотосета
Топ-модель сняла бюстгальтер для экстравагантного фотосета
Видео
Все видео
Ирина Билык в зефирном платье представила новый клип о любви
Ирина Билык в зефирном платье представила новый клип о любви
Шаманские мотивы и работа с битбоксом: Salnyk представляет дебютную песню
Шаманские мотивы и работа с битбоксом: Salnyk представляет дебютную песню
Корсет не удержал пышный бюст. Астафьева засветила обнаженную грудь во время съемок шоу
Корсет не удержал пышный бюст. Астафьева засветила обнаженную грудь во время съемок шоу
Упадок культуры, информационные фейки и жестокость. Рэперы высказались на важные темы в проекте "Казка про"
Упадок культуры, информационные фейки и жестокость. Рэперы высказались на важные темы в проекте "Казка про"
Без предупреждений и анонсов: Тейлор Свифт выпустила 2-й альбом за год
Без предупреждений и анонсов: Тейлор Свифт выпустила 2-й альбом за год
Интервью
1/5
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 441
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 189
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 1755
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1026
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3240
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
11 декабря 2020
Просмотров: 468
Україна не хоче бачити і карати ворогів
Біля крамниці можна було зустріти безногого на низенькому дерев'яному візку. У ярку – назбирати нерозстріляних куль. Мама чи не щодня згадувала ...
суббота, 12 декабря 2020 23:46

Ирина Билык в зефирном платье представила новый клип о любви

  Комментировать
Ирина Билык в зефирном платье представила новый клип о любви
Ирина Билык представила новый клип. ФОТО: instagram.com/bilyk_iryna

Певица Ирина Билык представила видеоклип на свою песню "Я умею любить". Над работой работал клипмейкер Герман Ненов.

Певица появляется на экране в пышном розово-голубом платье. По словам Билык надевать его она сначала даже побаивалась.

"Платье - объемное, я переживала, что в нем буду похожа на большой пудинг или воздушный шар. Герман успокоил меня, пообещал замечательный результат. И не соврал - я очень нравлюсь себе в кадре", - сказала звезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ирина Билык представила романтическую украиноязычную песню

"Платье сохранила, планирую появиться в нем на сцене или на каком-то большом празднике. Оно с хорошей аурой! А самое классное, что на съемках практически все время подол платья за мной носили двое стилистов, и я действительно почувствовала себя маленькой девочкой, настоящей Принцессой ", - добавила исполнительница.

Певица Ирина Билык выпустила новую песню на украинском языке. Чувственная композиция называется "Не стримуй погляд". Исполнительница призналась, что трек был готов еще в июне, однако она захотела сделать сюрприз для поклонников именно сейчас.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ирина Билык в зефирном платье представила новый клип о любви». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
декабря

Писатель завещал 10 тыс. рублей украинской организации

Казнили гетмана

Издали совместный учебник по истории для украинцев и белорусов

Украинские военные подавили мятеж

Подросток расстрелял одноклассников

Императрица сравняла казацкую старшину в правах с дворянами

Песня The Beatles начала британское "вторжения" в Америку

Начался суд над самым кровавым маньяком Украины

Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста

Самое читаемое
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 19080
Россияне проиграли войну
Россияне проиграли войну
 Просмотров: 15228
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых &quot;приключений&quot; на столичных дорогах
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых "приключений" на столичных дорогах
8
 Просмотров: 9252
Надпись на фуре спровоцировал громкий скандал
Надпись на фуре спровоцировал громкий скандал Просмотров: 8010
Жена Коноплянки выложила в сеть фото без белья
Жена Коноплянки выложила в сеть фото без белья Просмотров: 7337
Знаменитости
Короткий топ едва прикрыл пышную грудь. Американская модель готовится к Рождеству
Короткий топ едва прикрыл пышную грудь. Американская модель готовится к Рождеству
5
 Просмотров: 2916
Умер актер Валентин Гафт
Умер актер Валентин Гафт 11 Просмотров: 1152
Во второй части "Черной Пантеры" не будут искать замены Боузман
Во второй части "Черной Пантеры" не будут искать замены Боузман Просмотров: 387
Зомби-версию Анджелины Джоли посадили на 10 лет
Зомби-версию Анджелины Джоли посадили на 10 лет
4
 Просмотров: 3114
От коронавируса скончался знаменитый режиссер Ким Ки Дук
От коронавируса скончался знаменитый режиссер Ким Ки Дук Просмотров: 126
Больше всего комментируют
11
Умер актер Валентин Гафт
9
Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста
8
На Банковой проходит "захоронение правосудия" - Зеленскому принесли гроб
5
Москва заочно арестовала нацгвардийця Маркива. Аваков назвал это доказательством причастности России к фальсификации дела
2
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
Голосов: 42032
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть