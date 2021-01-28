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четверг, 28 января 2021 00:49

"Иракли в душе" - "холостяк" рассказал, как разыгрывает родных

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Телеведущий Иракли Макацария поделился, как шутит с мамой, и легко ли подшутить над ним. Во время съемок Improv Live Show рассказал, что любит общаться с людьми, которые обладают чувством юмора.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
  Мужчина отметил, что часто разыгрывает близких
Мужчина отметил, что часто разыгрывает близких

"С ними легко и интересно. Я сам люблю пошутить. Юмор классно помогает разрядить любую непонятную ситуацию", - пояснил Макацария.

Мужчина отметил, что часто разыгрывает близких.

"Звоню маме в домофон и говорю женским голосом. Всегда думает, что это подруга или соседка. Когда она мне звонит, я женским голосом отвечаю, что Иракли в душе", - рассказал ведущий.

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Макацария заверил, что его "развести" трудно. И даже 1 апреля ставит напоминание, чтобы никто не пошутил над ним.

Экс-герой "Холостяка-9" Никита Добрынин и победительница шоу Даша Квиткова, которые летом сыграли свадьбу, сообщили о беременности. Добрынин и Квиткова полетели отдыхать на Мальдивские острова. Супруги ошеломили новостью в Instagram. Пара опубликовала фото, на котором позирует на пляже.

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