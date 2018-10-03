Инстаграм-сенсация продемонстрировала идеальную фигуру в бикини

Звезда мужского глянца и Инстаграм, Алексис Рен, засвитлась на пляже в Санта-Монике.

Красавица, является одной из самых высокооплачиваемых знаменитостей в Инстаграм, продемонстрировала роскошную фигуру в бикини.

В этом году Алексис приняла участие в американских "Танцах со звездами".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Татуированная кинокрасавица стала самой опасной звездой в сети

Модель Кэндис Свейнпол стала "самой влиятельной бельевой моделью" в Instagram. Она имеет 11.8 млн. подписчиков в соцсети. Следом идут красавицы Рози Хантингтон-Уайтли, Алексис Рен и Дита фон Тиз. Получает £ 50,000 за один пост в Instagram, сообщает ресурс Bluebella.