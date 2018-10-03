Инстаграм-сенсация продемонстрировала идеальную фигуру в бикини

Звезда мужского глянца и Инстаграм, Алексис Рен, засвитлась на пляже в Санта-Монике.
Красавица, является одной из самых высокооплачиваемых знаменитостей в Инстаграм, продемонстрировала роскошную фигуру в бикини.
В этом году Алексис приняла участие в американских "Танцах со звездами".
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Модель Кэндис Свейнпол стала "самой влиятельной бельевой моделью" в Instagram.
Она имеет 11.8 млн. подписчиков в соцсети. Следом идут красавицы Рози Хантингтон-Уайтли, Алексис Рен и Дита фон Тиз.
Получает £ 50,000 за один пост в Instagram, сообщает ресурс Bluebella.
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