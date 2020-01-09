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Инди-рокеры Pillbrake презентовали свой первый украиноязычный трек "Зігрівай"

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Инди-рокеры Pillbrake презентовали свой первый украиноязычный трек &quot;Зігрівай&quot;
Локацией для съемок служила квартира фронтмена группы. Фото: пресс-служба

Вдохновленные детскими воспоминаниями празднования Нового Года и Рождества, Pillbrake презентовали легкую по звучанию песню специально для новогодней атмосферы. Композиция была записана и сведена на студии SoundPlant в Киеве.

Премьера трека "Зігрівай" состоялась на шоу "Утренняя Порка" радио "Аристократы", где Олег Скрипка поделился своими впечатлениями от услышанного.

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"Боюсь показаться банальным, но тоже 12. Мне очень нравится. Я не знаю, подойдет ли это для вашего эфира, а я бы себе ставил в свой эфир. Супер. Просто то, что надо. Укулеле, уютно, у елочки камин, ноги в шерстяных носках. Гитары в стиле Антонова - стиляк, мощя. Люди со вкусом. Класс, я наслаждаюсь", - сказал певец.

Лирик-видео было снято "одним кадром" на обычный фотоаппарат. Локацией для съемок служила квартира фронтмена группы. Пока ребята выполняют диванную песню, их друзья украшают задний план и самих музыкантов, словно новогоднюю елку. На видео наложен эффект VHS и добавлены слова. Этим обеспечивается атмосферность и теплота восприятия.

Украинская группа KAZKA показала, как снимали откровенный видеоклип на песню "Палала". Режиссером ролика стал Алан Бадоев. Фанаты группы уже успели раскритиковать клип за чрезмерный эротизм.

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