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воскресенье, 28 марта 2021 18:25

Импровизотар вспомнил, как не поступил в театральный вуз

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Импровизотар вспомнил, как не поступил в театральный вуз
Путь актера он начал еще в юности. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Юморист Владимир Шумко поделился воспоминаниями, как пытался поступить в театральный институт. Участник Improw Live Show не только выступает на сцене в шоу. Он также играет в театре "Черный Квадрат".

Путь актера начал еще в юности.

"Мой первый выход на сцену был в школе, в день моего рождения. Я пел песню. Второй яркий выход был в выпускном классе. Тогда играл роль ведущего одного популярного шоу, и ко мне в гости приходили классные руководители", - рассказал Шумко.

Импровизатор в шоу на "Новом канале" вместо театрального факультета окончил экономический. Впоследствии он освоил актерскую профессию.

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"Сначала мечтал поступить в университет имени Карпенко-Карого. И даже прошел первый тур. Но мне сказали приехать в другой. Я сказал, что не приеду. Неужели по первому туру ничего непонятно? Через некоторое время знакомый предложил попробовать свои силы в студии при театре "Черный Квадрат". Мы вместе туда и поступили. Ездили на занятия из Умани, потому что у нас не было возможности снять квартиру в Киеве. А это более 200 километров в одну сторону", - вспомнил он.

Юморист Владимир Шумко рассказал, как покорил жену Анну юмором. Участник Improv Live Show отметил, что в детстве тоже много шутил.

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Дата
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