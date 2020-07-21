Илон Маск поделился трогательной фотографией с сыном

Председатель Tesla и Space X Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографию, на которой держит двухмесячного сына на руках.
"Ребенок еще не умеет пользоваться ложкой", – написал под фотографией Маск.
Пользователи Twitter предположили, что предприниматель подписал фото на немецком языке из-за того, что в ближайшее время в Берлине откроется завод Tesla.
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48-летний бизнесмен этого года в шестой раз стал папой. В мае его вторая жена – певица Граймс – родила мальчика.
Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джефф Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткоины на указанный счет.
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