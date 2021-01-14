Игривая Каменских в мини-юбке потверкала на камеру

Фото: instagram.com/kamenskux

Артистка 33-летняя Настя Каменских соблазняет поклонников откровенными кадрами из отпуска.

На видео, опубликованном в Instagram, звезда тверкала под зажигательную песню. Певица одета в салатовый топ и джинсовую мини-юбку. Дополнила образ кепкой. Через плечо висит черная сумка.

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"Новогодние праздники закончились, и пора возвращаться в активный режим. Начинаем с необычной тренировки", - подписала публикацию исполнительница.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Певица Настя Каменских, более известная как NK, полетела отдыхать вместе с мужем - шоуменом Потапом. Жаркими фотографиями из отпуска поделилась в Instagram. На серии снимков звезда позирует в голубом бикини. Фотосессию устроила на пляже.