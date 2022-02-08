"Идеальные ноги и ягодицы": Остапчук с женой демонстрировали, какк возвращаются в форму

Ведущий Владимир Остапчук с супругой Кристиной активно занимаются спортом и готовятся к теплому сезону.
Своим воркаутом с любимой ведущий поделился в Instagram.
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"Сегодня будет невероятный день", - написал он.
Возлюбленная ведущего Владимира Остапчука Кристина поделилась с подписчиками, подписывали ли они брачный договор и сколько юристка тратит на уход за собой за месяц. Также она раскрыла, на кого при покупке оформили их с шоуменом загородный дом.
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