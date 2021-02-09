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вторник, 09 февраля 2021 10:02

"И так каждый год". Alyona Alyona рассказала, почему не может похудеть

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&quot;И так каждый год&quot;. Alyona Alyona рассказала, почему не может похудеть
Рэпер Alyona Alyona призналась, в чем причина того, что она не может похудеть. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Рэпер Alyona Alyona призналась, в чем причина того, что она не может похудеть.

Она рассказала в ролике, опубликованном в TikTok, что бороться с лишним весом ей мешают пожелания на день рождения.

"А что, если я не могу похудеть из-за того, что каждый год мне все желают оставаться такой, какая я есть?" - задает себе вопрос исполнительница.

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Украинская хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona надела бюстгальтер себе на лицо, повторив популярный молодежный тренд. Сначала в кадре появляется девушка, которая сделала импровизированную защитную маску из бюстгальтера и надела себе на лицо. Затем Alyona Alyona пытается повторить лайфхак.

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