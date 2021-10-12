Хью Джекман отмечает 53-летие: малоизвестные факты о главном актере "Людей Икс"

 
Ексклюзивы
1/5
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Просмотров: 36
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 765
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
Просмотров: 909
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Просмотров: 4590
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 801
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 1278
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 1296
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 3015
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2 Просмотров: 5886
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Просмотров: 936
Фото
Все фото
5
6
8
10
5
Хью Джекман отмечает 53-летие: малоизвестные факты о главном актере &quot;Людей Икс&quot;
Хью Джекман отмечает 53-летие: малоизвестные факты о главном актере "Людей Икс"
Жена &quot;холостяка&quot; призналась, что их брак в &quot;зоне турбулентности&quot;
Жена "холостяка" призналась, что их брак в "зоне турбулентности"
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
&quot;Океан Ельзи&quot; празднует 27-летие: как выглядела группа в начале карьеры
"Океан Ельзи" празднует 27-летие: как выглядела группа в начале карьеры
Обнаженная Меган Фокс эротично позировала возле бойфренда
Обнаженная Меган Фокс эротично позировала возле бойфренда
Видео
Все видео
С отекшим лицом: вид Тома Круза озадачил фанов
С отекшим лицом: вид Тома Круза озадачил фанов
Сразу три пары в зоне риска: кто покинул "Танці з зірками" в шестом эфире
Сразу три пары в зоне риска: кто покинул "Танці з зірками" в шестом эфире
Måneskin выпустила первый сингл после победы на Евровидении
Måneskin выпустила первый сингл после победы на Евровидении
"Переслушиваю, когда трудно" - Monatik растрогал сеть видео с сыном
"Переслушиваю, когда трудно" - Monatik растрогал сеть видео с сыном
Билли Айлиш потрясла пышным бюстом на концерте: видео разлетелось по сети
Билли Айлиш потрясла пышным бюстом на концерте: видео разлетелось по сети
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1287
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 567
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 936
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1062
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2187
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
12 октября 2021
Просмотров: 90
Хіба не зрозуміло
Із Галею 20 років тому ми жили на одному поверсі студентського гуртожитку. Вона мала авторитет у дівчат – читала глянцеві журнали й давала ...
вторник, 12 октября 2021 17:58

Хью Джекман отмечает 53-летие: малоизвестные факты о главном актере "Людей Икс"
5

  Комментировать

Австралийский актер Хью Джекман 12 октября празднует 53-летие. Его до сих пор ассоциируют с Росомахой - персонажем серии фантастических фильмов "Люди Икс". Большинство критиков признали мастерство звезды в детективном триллере "Пленницы".

Кем работал Джекман до актерской карьеры, почему его зовут сниматься в мюзиклах и другие интересные факты из жизни именинника читайте в подборке Gazeta.ua.

1. В детстве над будущим актером постоянно смеялись из-за внешности: при росте 190 см он весил около 60 кг. Личный тренер называл Джекмана "ножки цыпленка". Но мужчина не обижался на него и как-то пообещал, что возьмет тренера в Голливуд, если тот поможет нарастить мышцы.

2. До того как стать актером Джекман работал клоуном на вечеринках и днях рождения. И подрабатывал на автозаправке.

3. Сначала мужчина пошел учиться на факультет журналистики. Но когда получил диплом, передумал и начал заниматься актерской деятельностью. Джекман планировал превратить актерство в хобби.

12 октября австралийский актер Хью Джекман отмечает 53-летие
Фото: Reuters
До того, как он стал актером, Джекман работал клоуном на вечеринках и днях рождения, а еще подрабатывал на автозаправке
Первый фильм антологии "Люди Икс" вышел в 2000 году и принес известность Джекману
Хью Джекмана ассоциируют с Росомахой - персонажем в серии фантастических фильмов "Люди Икс"
Кинозвезда сразу влюбился в будущую жену, актрису Деборру Ли Фернесс, на съемках сериала "Корелли"

4. Первый фильм антологии "Люди Икс" вышел в 2000 году и принес известность Джекману. Ему принадлежит мировой рекорд по количеству главных ролей в фильмах об одном супергерое. Персонаж фантастической ленты Росомаха появлялся в 10 полнометражках.

5. Джекмана часто зовут сняться в мюзикле благодаря его вокальным данным. Принимал участие в съемках фильма "Отверженные" и "Величайший шоумен".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Покинул Гарвард ради Голливуда: неожиданные факты из жизни именинника Мэтта Дэймона

6. Кинозвезда сразу влюбился в будущую жену актрису Деборру Ли Фернесс на съемках сериала "Корелли". Фернесс старше его на 13 лет. Пара поженилась в 1996 году, а четыре года спустя усыновила Оскара Максимилиана, в 2005-м - Аву Элиот.

Вышел дублированный украинский трейлер триллера "Реминисценция" с Хью Джекманом и Ребеккой Фергюсон.

Ник Баннистер - частный исследователь ума. Живет на окраине побережья Майами, которое почти полностью оказалось под водой. Ник путешествует в прошлое и помогает клиентам получить доступ к утраченным воспоминаниям. Однажды к нему приходит новая клиентка Мэй. Эта встреча меняет его жизнь. Постепенно мысль о найденном в ее прошлом превращается в навязчивую идею. Когда Баннистер пытается найти правду, раскрывает жестокую заговор, по сюжету.

Режиссером стала Лиза Джой, автор сериала "Мир Дикого Запада".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Хью Джекман отмечает 53-летие: малоизвестные факты о главном актере "Людей Икс"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

Хью Джекман отмечает 53-летие: малоизвестные факты о главном актере "Людей Икс"

Самое читаемое
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
 Просмотров: 7920
Монохром, френч и анимализм: 7 идей с трендовым цветом маникюра
Монохром, френч и анимализм: 7 идей с трендовым цветом маникюра
7
 Просмотров: 7380
Как выглядел Луганск в советские времена - подборка фото
Как выглядел Луганск в советские времена - подборка фото
10
 Просмотров: 6804
Юлии Саниной - 31. Самые соблазнительные фото солистки The Hardkiss
Юлии Саниной - 31. Самые соблазнительные фото солистки The Hardkiss
10
 Просмотров: 5715
Таксист, который вез Полякова, имеет &quot;интересное&quot; прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
 Просмотров: 4590
Знаменитости
Жена "холостяка" призналась, что их брак в "зоне турбулентности"
Жена "холостяка" призналась, что их брак в "зоне турбулентности"
6
 Просмотров: 432
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
8
 Просмотров: 2781
С отекшим лицом: вид Тома Круза озадачил фанов
С отекшим лицом: вид Тома Круза озадачил фанов
 Просмотров: 585
"Океан Ельзи" празднует 27-летие: как выглядела группа в начале карьеры
"Океан Ельзи" празднует 27-летие: как выглядела группа в начале карьеры
10
 Просмотров: 1242
Обнаженная Меган Фокс эротично позировала возле бойфренда
Обнаженная Меган Фокс эротично позировала возле бойфренда
5
 Просмотров: 1989
Больше всего комментируют
25
Дочь Зеленского уговаривает его не идти на второй срок
5
Активисты требуют указывать на баннерах "Большого строительства", что его ведут на деньги с налогов
3
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление
2
"Слуга" Клочко тайно пожертвовал партии 1,4 млн грн
1
В Варшаве вышли протестовать 100 тыс. человек
Голосов: 43711
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть