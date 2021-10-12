Хью Джекман отмечает 53-летие: малоизвестные факты о главном актере "Людей Икс"

Австралийский актер Хью Джекман 12 октября празднует 53-летие. Его до сих пор ассоциируют с Росомахой - персонажем серии фантастических фильмов "Люди Икс". Большинство критиков признали мастерство звезды в детективном триллере "Пленницы".

Кем работал Джекман до актерской карьеры, почему его зовут сниматься в мюзиклах и другие интересные факты из жизни именинника читайте в подборке Gazeta.ua.

1. В детстве над будущим актером постоянно смеялись из-за внешности: при росте 190 см он весил около 60 кг. Личный тренер называл Джекмана "ножки цыпленка". Но мужчина не обижался на него и как-то пообещал, что возьмет тренера в Голливуд, если тот поможет нарастить мышцы.

2. До того как стать актером Джекман работал клоуном на вечеринках и днях рождения. И подрабатывал на автозаправке.

3. Сначала мужчина пошел учиться на факультет журналистики. Но когда получил диплом, передумал и начал заниматься актерской деятельностью. Джекман планировал превратить актерство в хобби.

Фото: Reuters

4. Первый фильм антологии "Люди Икс" вышел в 2000 году и принес известность Джекману. Ему принадлежит мировой рекорд по количеству главных ролей в фильмах об одном супергерое. Персонаж фантастической ленты Росомаха появлялся в 10 полнометражках.

5. Джекмана часто зовут сняться в мюзикле благодаря его вокальным данным. Принимал участие в съемках фильма "Отверженные" и "Величайший шоумен".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Покинул Гарвард ради Голливуда: неожиданные факты из жизни именинника Мэтта Дэймона

6. Кинозвезда сразу влюбился в будущую жену актрису Деборру Ли Фернесс на съемках сериала "Корелли". Фернесс старше его на 13 лет. Пара поженилась в 1996 году, а четыре года спустя усыновила Оскара Максимилиана, в 2005-м - Аву Элиот.

Вышел дублированный украинский трейлер триллера "Реминисценция" с Хью Джекманом и Ребеккой Фергюсон. Ник Баннистер - частный исследователь ума. Живет на окраине побережья Майами, которое почти полностью оказалось под водой. Ник путешествует в прошлое и помогает клиентам получить доступ к утраченным воспоминаниям. Однажды к нему приходит новая клиентка Мэй. Эта встреча меняет его жизнь. Постепенно мысль о найденном в ее прошлом превращается в навязчивую идею. Когда Баннистер пытается найти правду, раскрывает жестокую заговор, по сюжету. Режиссером стала Лиза Джой, автор сериала "Мир Дикого Запада".