"Хотелось все бросить" - Ризатдинову выгоняла мать-тренер с занятий из-за слез

Спортсменка Анна Ризатдинова призналась, что хотела оставить спортивную карьеру. Бронзовый призер Олимпийских игр по гимнастике не обладала пластичностью от природы. Поэтому ей приходилось ежедневно растягиваться.

Гимнастка рассказала, что мать, которая была ее тренером, выгоняла дочь с тренировок из-за слез. Этим Ризатдинова поделилась за кулисами шоу "Дети против звезд" на "Новом канале".

"Прыжки на скакалке, кросс, подтягивание на турнике, планка – все это я ненавидела. Поэтому каждый раз перед сборами, где это все было обязательным, придумывала, что заболела. А вот "коронные" элементы – повороты – могла за раз крутить по 5-6. По ним мое имя знают во всем мире. Некоторые элементы мне помогала отрабатывать крестная, которая была хореографом", - вспомнила она.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Спортивная карьера гимнаста коротка: до 16 лет нужно успеть сделать все запланированное. Поэтому нет отпусков, выходных.

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"У меня были срывы, когда хотелось все бросить. Особенно после Олимпиады в Лондоне, где я не смогла подняться выше 18-20-х мест. Но это был переломный момент: несмотря на сложности, не оставила гимнастику и в конце концов получила желаемую награду. Спорт приучает к дисциплине, поэтому после него всегда стараешься побеждать", - добавила Ризатдинова.

Гимнастка Анна Ризатдинова рассказала о детских комплексах. Бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро вспомнила замечания тренеров относительно ее внешности. За легкостью выполнения любого элемента Ризатдиновой стоит упорный труд и длительные тренировки.