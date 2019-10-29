"Хочу, чтобы мама была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью

10-летний сын украинской певицы Тины Кароль Вениамин впервые дал интервью.
Подробностями поделилось издание Viva.
По словам Вени, у него много друзей в Англии, где он сейчас учится.
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"У меня их много: 50 человек. Я никогда не бываю главным в компании. Мне лучше учиться хорошо, чем быть главным. А я и не хочу этого. У нас не принято, чтобы у компании был кто-то главный", - рассказывал мальчик.
Вениамин очень любит музыкальные инструменты и охотно играет на них.
"После школы играю на барабанах, на фортепиано. Мне больше нравятся барабаны. Занимаюсь фехтованием, регби, танцую в украинском клубе гопак. После всех занятий мне хочется поиграть и повеселиться. Со своими друзьями я немного играю онлайн, мне это нравится. Minecraft, Fortnite", - прокомментировал Вениамин.
По словам сына Кароль, больше всего на свете он мечтает о проведении времени со звездной мамой.
"Я хочу, чтобы мама была рядом", - трогательно подытожил мальчик.
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Певица Тина Кароль привезла сына Вениамина в Украину. Пришла с ним в студии "Завтрака с 1 + 1". Там сделала фото ребенка.
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