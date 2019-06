Хлои Кардашьян отпраздновала 35-летие: самые "горячие" фото звезды

Фото: @khloekardashian

Американской звезде реалити-шоу Хлои Кардашьян сегодня, 27 июня, исполнилось 35 лет.

Благодаря проекту о собственной семье женщина получила популярность.

Знаменитость стала бизнес-вумен и открыла компании Kourtney & Khloé Take Miami и Kourtney & Khloé Take The Hamptons.

Хлои любит делиться откровенными снимками в Instagram. В сети за жизнью теледивы следит почти 96 млн подписчиков.

В фотогалерее Gazeta.ua предлагает посмотреть на самые "горячие" фото именинницы.

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян разорвала отношения со своим бойфрендом Тристаном Томпсоном, от которого родила дочь Тру.