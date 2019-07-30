Хит рэпера Lil Nas установил исторический рекорд

Песня Old Town Road относится к стилю кантри рэп. ФОТО: STUDIO 21

Музыкальный хит Old Town Road американского рэпера Lil Nas побил все рекорды издания Billboard. Песня продержалась в топе 17 недель.

Таким образом хит обогнал Despacito в исполнении Луиза Фонса и Дэдди Янки вместе с Джастином Бибером в 2017-м.

Песня Old Town Road относится к стилю кантри рэп.

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Видеоклип хита набрал около 240 млн просмотров.

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