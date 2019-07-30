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вторник, 30 июля 2019 09:53

Хит рэпера Lil Nas установил исторический рекорд

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Хит рэпера Lil Nas установил исторический рекорд
Песня Old Town Road относится к стилю кантри рэп. ФОТО: STUDIO 21

Музыкальный хит Old Town Road американского рэпера Lil Nas побил все рекорды издания Billboard. Песня продержалась в топе 17 недель.

Таким образом хит обогнал Despacito в исполнении Луиза Фонса и Дэдди Янки вместе с Джастином Бибером в 2017-м.

Песня Old Town Road относится к стилю кантри рэп.

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Видеоклип хита набрал около 240 млн просмотров.

Американська співачка Біллі Айліш представила ремікс на свій головний хіт bad guy - "Поганий хлопець". Нову версію дівчина записала із Джастіном Бібером.

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