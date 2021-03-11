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четверг, 11 марта 2021 23:46

Хэлли Берри очаровала стройной фигурой в роскошном наряде
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Американская актриса Хэлли Берри позировала в роскошном наряде от Christian Siriano
Фото: Instagram.com/halleberry
Американская актриса Хэлли Берри позировала в роскошном наряде от Christian Siriano
Американская актриса Хэлли Берри позировала в роскошном наряде от Christian Siriano

Американская актриса 54-летняя Хэлли Берри похоже не может дождаться выхода на красную дорожку. Однако через карантин голливудские звезды редко бывают на светских мероприятиях. Из-за этого большинство из них примеряют роскошные образы и устраивают импровизированные фотосессии.

Так и Берри решила порадовать своих фанатов в Instagram. Звезда поразила стройной фигурой, позируя в роскошном наряде от Christian Siriano - прозрачном топе с бабочками и длинной пышной юбке. Фотосессию устроила в своем саду.

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Среди 5-ти лучших фильмов с участием Хэлли Берри отмечают фильма "Женщина-кошка", "Облачный атлас", "Готика", "Бал монстров" и "Люди Икс". Берри является одной из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде, получая по 10 миллионов долларов за фильм.

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