Хедлайнер Atlas Weekend ASAP Rocky на концерт не приедет

Рэпера ASAP Rocky задержали на 2 недели. Фото: 24smi.org

Шведский суд решил оставить под стражей американского рэпера ASAP Rocky, который должен быть хедлайнером на музыкальном фестивале Atlas Weekend, по подозрению в нападении на мужчину.

30-летний рэп-исполнитель был задержан после драки на улице Стокгольма, сообщило издание The Daily Mail.

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ASAP Rocky толкнул мужчину, который преследовал его несколько кварталов и нарывался на драку. Охранника рэпера освободили из-под ареста.

Шведский прокурор Фредрик Карлссон подал иск на удержание ASAP Rocky и двух его друзей, с которыми он был во время инцидента, из-за риска нападения звезды на других людей.

Рэпера будут держать под стражей в течение 2 недель, пока дело расследуют. После этого состоится еще одно слушание, чтобы решить дальнейшую судьбу знаменитости.

Рэп-исполнитель ASAP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, родился в 1988 году. Когда ему было 12, отца посадили в тюрьму за торговлю наркотиками. Год спустя старший брат был убит у своего дома, что побудило Майерса всерьез заняться рэпом. Он начал читать рэп в возрасте 8 лет. В августе 2011 года в Интернете появился сингл "Peso", который через несколько недель вошел в плейлист крупнейшей радиостанции Нью-Йорке Hot 97.