Хедлайнер Atlas Weekend A$AP Rocky попал в тюрьму

A$AP Rocky попал в тюрьму. Фото: peopletalk.ru

Американский рэпер, хедлайнер на фестивале Atlas Weekend A$AP Rocky был задержан 2 июля полицией в Швеции за нападение на человека.

Видео с конфликтом рэп-исполнителя было снято в центральной части Стокгольма 30 июня, сообщило издание Billboard.

По данным иностранных СМИ, A$AP Rocky толкнул мужчину на улице так сильно, что он отлетел на несколько метров.

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После обвинений рэпер опубликовал в Instagram другое видео, на котором видно, что пострадавший мужчина приставал и преследовал его.

Телохранитель A$AP Rocky говорил, что не хочет создавать драку и просил преследователя прекратить слежку. После чего, человек ударил охранника большими наушниками.

"Я невиновен. Эти наркоманы не являются моими поклонниками. Мы не знали этих ребят. Они шли за нами 4 квартала. Также они приставали к девушкам, которые проходили рядом с нами", - подписал видео A$AP Rocky.

Прокуратура Стокгольма сначала не могла предоставить дополнительную информацию. Они сообщили, что было подано прошение на арест рэпера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PRETTY FLACKO (@asaprocky) 2 Июл 2019 в 7:56 PDT

Фестиваль Atlas Weekend пройдет 9-14 июля в Национальном Экспоцентре Украины, Киев. Заявлено выступление 250 коллективов. Хедлайнерами стали The Chainsmokers, A$AP Rocky, Black Eyed Peas, Лиам Галлахер и группа "Сплин". Предлагаем топ-5 интересных исполнителей фестиваля.