Хедлайнер Atlas Weekend A$AP Rocky попал в тюрьму

Американский рэпер, хедлайнер на фестивале Atlas Weekend A$AP Rocky был задержан 2 июля полицией в Швеции за нападение на человека.
Видео с конфликтом рэп-исполнителя было снято в центральной части Стокгольма 30 июня, сообщило издание Billboard.
По данным иностранных СМИ, A$AP Rocky толкнул мужчину на улице так сильно, что он отлетел на несколько метров.
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После обвинений рэпер опубликовал в Instagram другое видео, на котором видно, что пострадавший мужчина приставал и преследовал его.
Телохранитель A$AP Rocky говорил, что не хочет создавать драку и просил преследователя прекратить слежку. После чего, человек ударил охранника большими наушниками.
"Я невиновен. Эти наркоманы не являются моими поклонниками. Мы не знали этих ребят. Они шли за нами 4 квартала. Также они приставали к девушкам, которые проходили рядом с нами", - подписал видео A$AP Rocky.
Прокуратура Стокгольма сначала не могла предоставить дополнительную информацию. Они сообщили, что было подано прошение на арест рэпера.
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Фестиваль Atlas Weekend пройдет 9-14 июля в Национальном Экспоцентре Украины, Киев. Заявлено выступление 250 коллективов. Хедлайнерами стали The Chainsmokers, A$AP Rocky, Black Eyed Peas, Лиам Галлахер и группа "Сплин". Предлагаем топ-5 интересных исполнителей фестиваля.
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