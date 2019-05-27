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понедельник, 27 мая 2019 23:00

Гвинет Пэлтроу показала безупречное тело в бикини

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Голливудская актриса 46-летняя Гвинет Пэлтроу снялась в рекламной кампании купальников собственного бренда Goop. На фото звезда показала безупречную фигуру в черном бикини.

Автор: Instagram
  Гвинет Пэлтроу воспитывает дочь 15-летнюю Эппл и сына Мозеса, 13 лет
Гвинет Пэлтроу воспитывает дочь 15-летнюю Эппл и сына Мозеса, 13 лет

Фотографией Пэлтроу поделилась на странице в Instagram. Под ней пользователи написали много положительных комментариев. Отмечали, что актриса мать двоих детей и одновременно блестяще выглядит.

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Гвинет Пэлтроу воспитывает дочь 15-летнюю Эппл и сына Мозеса, 13 лет, с бывшим мужем Крисом Мартином.

Автор: Instagram
  Гвинет Пэлтроу воспитывает дочь 15-летнюю Эппл и сына Мозеса, 13 лет
Гвинет Пэлтроу воспитывает дочь 15-летнюю Эппл и сына Мозеса, 13 лет

Американская модель 22-летняя Белла Хадид сняла видео на телефон, в котором позировала топлесс в собственной ванной. Откровенным роликом поделилась на странице в Instagram. Хотя через час после того звезда удалила его.

Metro
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