Гвинет Пэлтроу показала безупречное тело в бикини

Голливудская актриса 46-летняя Гвинет Пэлтроу снялась в рекламной кампании купальников собственного бренда Goop. На фото звезда показала безупречную фигуру в черном бикини.

Автор: Instagram Гвинет Пэлтроу воспитывает дочь 15-летнюю Эппл и сына Мозеса, 13 лет

Фотографией Пэлтроу поделилась на странице в Instagram. Под ней пользователи написали много положительных комментариев. Отмечали, что актриса мать двоих детей и одновременно блестяще выглядит.

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Гвинет Пэлтроу воспитывает дочь 15-летнюю Эппл и сына Мозеса, 13 лет, с бывшим мужем Крисом Мартином.

Автор: Instagram Гвинет Пэлтроу воспитывает дочь 15-летнюю Эппл и сына Мозеса, 13 лет

Американская модель 22-летняя Белла Хадид сняла видео на телефон, в котором позировала топлесс в собственной ванной. Откровенным роликом поделилась на странице в Instagram. Хотя через час после того звезда удалила его.