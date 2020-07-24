Гуляла в лесу в вечернем платье - Оля Цибульская рассказала, как самоизоляция повлияла на ее жизнь

Во время карантина певица и телеведущая Оля Цибульская научилась печь блины по маминому рецепту. Фото: Инстаграм

Певица и телеведущая Оля Цибульская во время карантина пережила депрессию. О том, как удалось ее преодолеть, она рассказала Gazeta.ua.

"Когда официально объявили карантин, я немного испугалась. Всегда страшно, когда впервые. С депрессии, которая зародилась на фоне длительной самоизоляции, меня вытянула совместная работа с DZIDZIO. Когда людей закрыть вместе в студии - точно будет хит. Песня" Киця "вытащила меня из депрессии. Ведь когда вышел клип и она "замяукала" на радио и откликнулась громкими репостами в инсте - я почувствовала снова кровь в жилах и мурашки по телу. Без них артисты никак не могут", - сказала Цибульская.

"Во время карантина артисты в буквальном смысле перестали дышать. Наша жизнь и хлеб - это гастроли. Нам всем непросто. Но те, кто не может без музыки - продолжают жить ею при любых условиях. Лично я спасалась студийной работой, писала альбом и дорабатывала концертную программу. Затем нашла кайф в прогулках в вечернем платье и на каблуках по лесу, в проведении времени с родными. И расслабилась. Пауза - это не остановка навсегда", - добавила она.

Также Оля Цибульская призналась, что карантин укрепил ее отношения с мужем.

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"Если есть проблемы в отношениях, то карантин - только повод разойтись. Мы, наоборот, наконец кроме работы рассмотрели друг в друге столько деталей: седых волосков, морщин у глаз, рассказали секретные планы на будущее. Я - свободолюбива кошка. Люблю побыть одна и мужу тоже даю возможность уединиться и творить свое. GPS на шею и тотальный контроль - не моя история. Я люблю когда он немного соскучился", - поделилась певица.

Во время карантина у певицы и писательницы Ирены Карпы появилось новое хобби - выпечка. До этого никогда в жизни она не готовила десертов.