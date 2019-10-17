Группа MOZGI создал саундтрек к фильму "Скажене весілля 2"

Группа MOZGI выпустили саундтрек к фильму "Скажене весілля 2". Фото: 24smi.org

Украинская группа MOZGI представила саундтрек к фильму "Скажене весілля 2".

Песня получила название "СВ2".

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Саундпродюсеры Алексей Потапенко (Потап) и Алексей Завгородний (Позитив) создали музыкальный экшен, в котором описали украинские свадьбы.

В клипе показали эксклюзивные кадры с комедии "Скажене весілля 2", которая выйдет в прокат 25 декабря.

Песня "СВ2" также станет центральной музыкальной темой первого официального трейлера к фильму "Скажене весілля 2". Широкий релиз трейлера состоится на следующей неделе.

Недавно продюсер и рэпер Потап впервые за несколько лет дал развернутое интервью на телевидении.