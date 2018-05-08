Группа Digitalism выступит на фестивале Белые Ночи

Группа Digitalism выступит в Киеве Фото: Пресс-служба

Белые Ночи, фестиваль Киева, уже шестой раз пройдет на Арт-заводе Платформа 15 и 16 июня. В этом году первыми хедлайнерами станет французский феномен родом из Гамбурга – Digitalism.

Музыку Digitalism можно услышать во многих видеоиграх и популярнейших сериалах.

Группа начинала с диджей-сета в лавке виниловых пластинок. Затем они сделали ряд ремиксов на Daft Punk, Tiga и Depeche Mode. Подписавшись на французский лейбл, группа очень стремительно стала покорять планету. Им удалось выступить в 37 странах на сотнях фестивалей, среди которых: ADE – крупнейший фестиваль Голландии и Европы, Lollapalooza в Чикаго, Melt в Берлине и многие другие. Сейчас на их счету три альбома, множество успешных ремиксов и Live концертов.

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Всего на фестивале Белые Ночи будет 5 сцен: Main Stage с Digitalism, Secret guest, Cape Cod, Cepasa, а также Salat showcase.

Backyard stage с хаус-диджеями Terry Raze, Lyamin, Musson, Dastish Fantastish, Kinree, Hanna, Kasey Kaotto, Den Pest, Gosh.

Masterskaya Stage с группой [O], LAYAH, Jonathan Livingston, Sealand Airlines, LemOjOvie, Lolita Kox, Pahatam, Levani, Mikola, Aero Benin и P.Pat.

Inside Stage и Martini Stage.

Ранее стало известно, что на фестивале BELIVE выступят около 30 разнообразных артистов, среди которых легендарные Jamiroquai и Everything Everything. Этот список дополнил еще один хедлайнер – дуэт Hurts.