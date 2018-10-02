Группа BrainStorm сыграла в Киеве

Фото: Ольга Закревская

28 сентября 2018 в Stereo Plaza на дне рождения легендарного бренда виски выступила группа BrainStorm.

Музыканты порадовали новыми песнями и спели старые хиты.

Brainstorm - латвийская рок-группа, основанная в 1989 году в Елгаве. Эта группа была выбрана первой представлять Латвию на Евровидение 2000 года, где она заняла 3-е место.

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Кроме гостей из Латвии также выступили группы: Вагоновожатые, нудлы, а ведущим вечера был Женя Галич.

Brainstorm - группа под руководством фронтмена Кауперс не первый сыграл в Киеве, ведь давно полюбился украинскому слушателю.