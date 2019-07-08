Группа "Агонь" выступит на открытии Atlas Weekend

Автор: пресс-служба Ирина Горбачева сыграла главную женскую роль в новом клипе «Агонь» «Тебе 20»

9 июля стартует одно из самых масштабных музыкальных событий Украины – пятый, юбилейный Atlas Weekend-2019, который продлится до 14 июля включительно.

Группа "Агонь" будет представлена в рамках фестиваля дважды: 9 июля (в 19:00) на главной сцене музыканты отыграют сет из хитов и представят новый трек "Тебе 20", а 11 июля (19:00-20:00) станут приглашенными гостями YouTube Music Stage, где пройдет public talk с артистами.

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В звездном общении компанию группе составит актриса театра и кино Ирина Горбачева, которая сыграла главную женскую роль в новом клипе "Агонь" "Тебе 20". Эксклюзивная предпремьера нового видео также состоится в рамках Atlas Weekend.

7 сентября группа "Агонь" выступит на самом масштабном фестивале в Беларуси Lidbeer-2019. Музыканты стали единственной группой из Украины, которая пополнила юбилейный лайн-ап с ранее заявленными "Сплин", "ЧАЙФ" и Элджеем.