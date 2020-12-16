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среда, 16 декабря 2020 20:30

Гримеры и стилисты вместо зрителей. Как снимали 5-й сезон "Вар'яти-шоу"

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Гримеры и стилисты вместо зрителей. Как снимали 5-й сезон &quot;Вар&#039;яти-шоу&quot;
Актерам была поставлена задача – выглядеть так же, как в предыдущих сезонах. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

"Вар'яти-шоу" снимали без зрителей, а затем с помощью режиссеров монтажа "наколдовали" полный зал людей.

Зрители "Нового канала" увидят стразу 3 премьерных спецвыпуска "Вар'яти-шоу". И наконец познакомятся с новыми актерами – стендап-комиками Святославом Марченко и Максимом Кравцом. Вас ждет огромная доза шуток. А пока рассказываем, как снимали выпуски во время карантина.

"Конечно, мы не хотели подвергать опасности зрителей. Поэтому сразу приняли решение, что этот сезон мы снимаем с пустым залом. Что касается персонала, то все на площадке соблюдали санитарно-гигиенические нормы", - рассказывает исполнительный продюсер "Вар'яти-шоу" Екатерина Притула.

Чтобы актерам было комфортно выступать и делать паузы между шутками, в зал посадили стилистов и гримеров. Именно эти "зрители" создавали атмосферу – выдавали реакции и аплодировали.

"В эфире Нового канала мы покажем смонтированные выпуски со зрителями предыдущих сезонов. Режиссерам монтажа пришлось немного "поколдовать", чтобы органично соединить видео с актерами и полным залом", – говорит Екатерина.

"Сначала мы собрали все кадры зрителей из предыдущих сезонов. Вышел большой микс. Затем вручную добавляли каждый смех и аплодисменты. Кстати, планы Сергея Притулы со зрителями в прошлом сезоне слетели. Ведь там он был на костылях. Пришлось брать только из первого, второго и третьего сезонов. А еще у нас не было "чистых кадров зрителей", чтобы мы поставили их к стендап-комикам. Поэтому для них использовали перебивки", – рассказывает старший режиссер монтажа шоу Константин Комишанов

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Интересный нюанс. Актерам была поставлена задача – выглядеть так же, как в предыдущих сезонах. Кому-то пришлось укорачивать бороду, а кому-то – корректировать прическу.

Жена актера "Вар'яти-шоу" Владимира Жогло Ирина в социальных сетях опубликовала поздравления первенцу с Днем сына и впервые показала его фото. Женщина поделилась с подписчиками трогательным письмом, который адресован 2-месячному сыну Остапу.

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